『キプリス シューホーンキーホルダーオイルシェルコードバン＆シラサギレザー 4125(ブラック×ネイビー)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 04分に出品され03月21日 01時 04分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キプリス シューホーンキーホルダーオイルシェルコードバン＆シラサギレザー 4125(ブラック×ネイビー)



【商品説明】

・【サイズ】縦：13.0 cm(全長) 横：3.7 cm 厚み：0.8 cm ※おおよそのサイズです

・【仕様】ホルダー×4

・【生産国】日本

・【素材】表側：馬革 (コードバン) 裏側：牛革 (シラサギレザー)

・留め具の種類: スナップ



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 5.00 cm

奥行 : 13.20 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ キプリス

シューホーンキーホルダーオイルシェルコードバン＆シラサギレザー

4125(ブラック×ネイビー)