『キプリス シューホーンキーホルダーオイルシェルコードバン＆シラサギレザー 4125(ブラック×ネイビー)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 04分に出品され03月21日 01時 04分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キプリス シューホーンキーホルダーオイルシェルコードバン＆シラサギレザー 4125(ブラック×ネイビー)
【商品説明】
・【サイズ】縦：13.0 cm(全長) 横：3.7 cm 厚み：0.8 cm ※おおよそのサイズです
・【仕様】ホルダー×4
・【生産国】日本
・【素材】表側：馬革 (コードバン) 裏側：牛革 (シラサギレザー)
・留め具の種類: スナップ
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 5.00 cm
奥行 : 13.20 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7636円
565 入札履歴
終了
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