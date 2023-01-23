『ベルトポーチ ウエストバッグ シザーバッグ メンズ ヒップバック 本革 牛革 オイルレザー Deep Zone ダークブラウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 07時 34分に出品され04月10日 07時 34分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベルトポーチ ウエストバッグ シザーバッグ メンズ ヒップバック 本革 牛革 オイルレザー Deep Zone ダークブラウン



【商品説明】

・上質で柔らかいオイルレザー(牛革)を革職人の手によって丁寧に造られています。 普段持ち歩く財布、スマートフォン、車のキーや手帳等の小物を収納してスタイリッシュに持ち運びできます。 本革ですので使い込むことで色合いや風合いに深みが増していき、経年変化も楽しみながらご使用いただけます



【サイズ】

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重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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