『Satechi 充電用パススルー Type C 4k HDMI出力 カードリーダー USB3.0ポートx3 マルチハブ ゴールド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 16分に出品され03月21日 11時 16分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Satechi 充電用パススルー Type C 4k HDMI出力 カードリーダー USB3.0ポートx3 マルチハブ ゴールド
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.50 cm
横幅 : 11.70 cm
奥行 : 20.30 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7636円
399 入札履歴
終了
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