『ソリダイム Solidigm 内蔵 SSD P44 Pro 読込速度：7GB/秒(最大)、高速 NVMe、PS5 対応、512GB / (S【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 03時 20分に出品され03月21日 03時 20分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソリダイム Solidigm 内蔵 SSD P44 Pro 読込速度：7GB/秒(最大)、高速 NVMe、PS5 対応、512GB / (S
【商品説明】
・Solidigm Synergy ソフトの提供により下記のメリット
・ソフトウェア未使用時と比較してRandom Read/ Write性能の底上げ
・ドライバ+管理機能の一元管理
・他社PCIE Gen 4製品比で優れた性能・電力効率をを持つ高パフォーマンスSSD
【サイズ】
高さ : 1.90 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 14.30 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7636円
934 入札履歴
終了
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