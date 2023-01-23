ソリダイム Solidigm 内蔵 SSD P44 Pro 読込速度：7GB/秒(最大)、高速 NVMe、PS5 対応、512GB / (S【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

ソリダイム Solidigm 内蔵 SSD P44 Pro 読込速度：7GB/秒(最大)、高速 NVMe、PS5 対応、512GB / (S



【商品説明】

・Solidigm Synergy ソフトの提供により下記のメリット

・ソフトウェア未使用時と比較してRandom Read/ Write性能の底上げ

・ドライバ+管理機能の一元管理

・他社PCIE Gen 4製品比で優れた性能・電力効率をを持つ高パフォーマンスSSD



【サイズ】

高さ : 1.90 cm

横幅 : 11.60 cm

奥行 : 14.30 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。