『fivebear ファイブベア リュック 林間学校 サブリュック 子供 キッズ (ネイビーレッド)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 09時 51分に出品され05月04日 09時 51分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
fivebear ファイブベア リュック 林間学校 サブリュック 子供 キッズ (ネイビーレッド)
【商品説明】
・お子さんの宿泊や旅行イベントに最適な大容量のリュックサックが登場。薄手でもしっかりとした生地と丁寧な縫製により、軽量化を実現。リュックサックの大きさに比べて、軽くて移動が楽です。
・サイズ：高さ45cm 幅54-68cm 奥行19cm/スペック：サイドポケット2前面ポケット2上部ポケット1内部ポケット1※すべてファスナー付き
・リュックの容量は、ファスナーで幅を拡張することができ、最大58Lまで入ります。外側にも、左右に大きめの収納スペース。リュックの上側は、荷物を取り出しやすくするため、ダブルファスナーによる開閉が可能で、左右に大きく開きます。
・林間学校・キャンプ・修学旅行など、数日の宿泊専用のリュックとしておすすめ。サブリュックと呼
【サイズ】
高さ : 8.60 cm
横幅 : 26.30 cm
奥行 : 37.00 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
fivebear ファイブベア リュック 林間学校 サブリュック 子供 キッズ (ブラックレッド)
¥ 7636
ファイブベア リュック 林間学校 サブリュック 子供 キッズ (ブラック)
¥ 7636
ファイブベア リュック 林間学校 サブリュック 子供 キッズ (ブラックホワイト)
¥ 7636
フットマーク 通学用リュック RAKUSACK ラクサック ジュニア 大 小学校低学年向け 身長145cm前後対象 キッズ ブラック
¥ 7631
ジャックインパック (スカウトネイビー)
¥ 7630
ノースフェイス ラウンディ キッズ 子供 リュックサック 遠足 旅行 NMJ72310 THE NORTH FACE 2023春夏
¥ 7630
ホグロフス リュックサック タイトエクストラスモール Tight X-Small キッズ True black/pumpkin yellow
¥ 7628
ホグロフス リュックサック タイトエクストラスモール Tight X-Small キッズ True black/pumpkin yellow
¥ 7628
ホグロフス リュックサック タイトエクストラスモール Tight X-Small キッズ True black/pumpkin yellow
¥ 7628
ファウデ リュック 子供向け チック12 Marine/Blue
¥ 7627
オリーブ デ オリーブ スクール モバイルケース付きデイパック 2K30038 ガールズ 70黒×サックス
¥ 7626
イーストボーイ スクエアリュック 22L EBY19 ブラック×ホワイト 44
¥ 7624
【エーグル キッズ】キッズリュック
¥ 7623
AIGLE / エーグル キッズリュック
¥ 7623
かばん エクストララージキッズ 子供服 OGゴリラバックパック(22L) クロ(80)
¥ 7623
エックスガール ステージス X-girl Stages カラフルロゴミニバックパック 2023-04 9232403
¥ 7623
アウトドアバッグ ザ・ノース・フェイス 23春夏 Kid’s ROUNDY(ラウンディ キッズ) 22L ケルプタン(KT)
¥ 7623
エクストララージ キッズ OGゴリラ リュック バックパック 22L リットル ベージュ 紺 子供服 ジュニア キッズ 男の子 女の子 ノベ対象 新作 23春夏 9431404
¥ 7623
落札価格7636円
510 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！