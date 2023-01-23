『バギーポート キーケース 小銭入れ コインケース HRD-775 UDOシリーズ メンズ オレンジレッド BP-HRD-775-OR【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 19時 16分に出品され03月13日 19時 16分に終了予定です。即決価格は7,635円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バギーポート キーケース 小銭入れ コインケース HRD-775 UDOシリーズ メンズ オレンジレッド BP-HRD-775-OR



【商品説明】

・ホルダー：4連 ・小銭入れ：1ヶ所（Ｌ字ファスナー式） ・カード入れ：1ヶ所 ・ポケット：3ヶ所

・メイン素材: レザー

・外寸：縦11cm×横6.5cm×まち3cm（金具含まず） ・重さ：100g

・留め具の種類: ファスナー

・表地: レザー

・表素材：牛革（イタリアンレザー） 手ざわり： 柔 硬 （※表記は目安です）

・裏地：有り（ナイロン） ・メーカー品番：HRD775



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 9.20 cm

奥行 : 13.80 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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