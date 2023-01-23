『ビアンキ ボディバッグ ワンショルダーバッグ LBPM06 グレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 17時 56分に出品され03月05日 17時 56分に終了予定です。即決価格は7,635円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビアンキ ボディバッグ ワンショルダーバッグ LBPM06 グレー



【商品説明】

・Material ポリエステル Size W19cm×H32cm×D6cm Weight 本体：約240g Spec 【外側】 前面ファスナーポケット×1 【内側】 ファスナーポケット×1

・ストラップの種類: ショルダー

・メイン素材: ポリエステル

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 29.80 cm

奥行 : 39.70 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ビアンキ

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