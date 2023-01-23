『テレビにうつって リズムでえいごワンダフルチャンネル 日本おもちゃ大賞2019 エデュケーショナル・トイ部門 大賞【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 19時 23分に出品され04月05日 19時 23分に終了予定です。即決価格は7,634円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

テレビにうつって リズムでえいごワンダフルチャンネル 日本おもちゃ大賞2019 エデュケーショナル・トイ部門 大賞



【商品説明】

・SEGA TOYS

・SEGA TOYS／セガトイズ

・子供が大好き! な"テレビに映って遊ぶゲーム"で英語耳を鍛えます!

・対象年齢 :3才以上

・日本おもちゃ大賞2019 エデュケーショナル・トイ部門 大賞

・英語好きになっちゃう! 幼児の英語学習入門にぴったりな一台! 日本語にも対応!

・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 24.60 cm

奥行 : 32.00 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。