『オティアス リュック スムースタイプ仕上げ合皮リュック 0501460 NV (NV)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 06時 48分に出品され04月29日 06時 48分に終了予定です。即決価格は7,634円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オティアス リュック スムースタイプ仕上げ合皮リュック 0501460 NV (NV)
【商品説明】
・タテ38cmxヨコ29cmxマチ10cm
・ポケットの数:6(外側3/内側3)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ナイロン， フェイクレザー
・重量:660g
【サイズ】
高さ : 15.80 cm
横幅 : 41.70 cm
奥行 : 49.10 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7634円
331 入札履歴
終了
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