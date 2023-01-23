『オティアス リュック スムースタイプ仕上げ合皮リュック 0501460 NV (NV)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 06時 48分に出品され04月29日 06時 48分に終了予定です。即決価格は7,634円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オティアス リュック スムースタイプ仕上げ合皮リュック 0501460 NV (NV)



【商品説明】

・タテ38cmxヨコ29cmxマチ10cm

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン， フェイクレザー

・重量:660g



【サイズ】

高さ : 15.80 cm

横幅 : 41.70 cm

奥行 : 49.10 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ オティアス

リュック

スムースタイプ仕上げ合皮リュック

0501460

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