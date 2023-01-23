『StarTech.com 4ポートUSB 3.0ハブ USB A - 3x USB A / 1x USB-C 電源アダプタ付属 HB30A3【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 01時 12分に出品され04月13日 01時 12分に終了予定です。即決価格は7,634円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
StarTech.com 4ポートUSB 3.0ハブ USB A - 3x USB A / 1x USB-C 電源アダプタ付属 HB30A3
【商品説明】
・USB 3.0準拠、最大5Gbpsの転送速度に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性あり
・USB-Aポート搭載のノートパソコンやデスクトップPCにUSB-CとUSB-A両方のポートを増設
・USBバスパワー対応。オプションとして電源アダプタ(セルフパワー対応)が付属
・ノートパソコンのUSB-Aポート経由でUSB-C周辺機器を接続
・幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要
・持ち運びに便利なコンパクト設計
・最大3台のモバイル端末を同時に高速充電。3つのUSB-AポートでUSBバッテリ充電仕様1.2に対応
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 16.60 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7634円
802 入札履歴
終了
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