『CANARE カナレ L-2T2S XLR(オス)-TS(モノラルフォン) 2本ペア変換ケーブル (10m)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 16時 51分に出品され03月21日 16時 51分に終了予定です。即決価格は7,634円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
CANARE カナレ L-2T2S XLR(オス)-TS(モノラルフォン) 2本ペア変換ケーブル (10m)
【商品説明】
・ケーブル：CANARE カナレ L-2T2S 2芯編組シールド
・ハンダ：KR-19RMA
・プラグ：NEUTRIK NC3MXX-B-NP2X-B
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7634円
435 入札履歴
終了
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