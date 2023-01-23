『Logicool G ロジクール G PRO X ゲーミングキーボード G-PKB-002用 交換スイッチアクセサリー GX リニア 静音【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 04時 47分に出品され03月28日 04時 47分に終了予定です。即決価格は7,634円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Logicool G ロジクール G PRO X ゲーミングキーボード G-PKB-002用 交換スイッチアクセサリー GX リニア 静音



【商品説明】

・【まるで感じない打鍵感リニア】GX-LNは押したら少しハマる感覚を味わえる打鍵感のキースイッチです。

・【安心収納】パッケージングはスイッチのケースとして使用可能

・【自由にスイッチ変更】スイッチ変更プラーツール備付きでPROキーボードのスイッチを自由に変更でき、92 スイッチ - フルの変更も可能。

・【高耐久性】7000 万回のキーストロークテストをクリアした高耐久仕様

・キーストローク:4.0mm

・押下圧:50g



【サイズ】

高さ : 6.86 cm

横幅 : 15.75 cm

奥行 : 18.54 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。