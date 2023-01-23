『トーエイライト エクササイズマットHG180【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 04時 36分に出品され03月09日 04時 36分に終了予定です。即決価格は7,634円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トーエイライト エクササイズマットHG180



【商品説明】

・ショルダーベルト付（ナイロン・マジックテープ）

・外被:ポリエステル、芯材:ポリエチレンフォーム14mm(7mm×2枚)

・幅70×長さ180cm×厚さ2cm、収納時は四つ折り(70×45.5cm)

・裏面すべり止め加工

・重さ1.8kg



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 72.00 cm

重量 : 1.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。