『FANDARE 多機能 リュック ビジネス メンズ 3way バックパック おしゃれ 180度開閉 靴入れ レインカバー付き 盗難防止 人気【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 00時 12分に出品され03月25日 00時 12分に終了予定です。即決価格は7,634円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FANDARE 多機能 リュック ビジネス メンズ 3way バックパック おしゃれ 180度開閉 靴入れ レインカバー付き 盗難防止 人気
【商品説明】
・【サイズ】長さ：28CM、幅：18CM、高さ：48CM。衝撃防止するため、インナーに15.6インチのノートパソコンとタブレット専用ポケットを設けられています。盗難防止のため、背中に寄り添うポケットが設けられて、貴重品はここにしまっておけば安心です。A4サイズの資料及び本を収納可能、一泊二日程度の荷物くらいなら余裕を持って入れることができます。
・【便利なデザイン】収納の開き方は、寝かせた状態で最大180度まで。使い勝手がとても良いです。衣類とシューズインスペースがあります。独立したポケットにシューズを入れるように設計いたしました。シューズを分けて収納できるので、運動後の臭いも気にならず、ほかの
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 39.40 cm
奥行 : 53.60 cm
重量 : 1.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
FANDARE 多機能 リュック ビジネス メンズ 3way バックパック おしゃれ 180度開閉 靴入れ レインカバー付き 盗難防止 人気
¥ 7634
マークライデン バックパック 防水ビジネスリュック メンズ用 30L大容量 盗難防止ラップトップバッグ17インチパソコン対応
¥ 7634
マークライデン バックパック 防水ビジネスリュック メンズ用 30L大容量 盗難防止ラップトップバッグ17インチパソコン対応
¥ 7634
JoveJek ビジネスバッグ メンズ 3WAY 多機能 大容量 PCバッグ トートバッグ ショルダーバッグ リュック バックパック キャン
¥ 7634
Amzbag ビジネスバッグ メンズ 3way 大容量 防水 リュック ビジネスリュック パソコンバッグ マチ拡張 多機能 15.6 17.
¥ 7634
Muzee MR1611 リュックメンズ 軽量 ビジネスリュック 自立 スクエアバックパック 薄型 トラベルバッグ 15.6インチラップトッ
¥ 7634
BOPAI リュックメンズ 超軽量 ビジネスリュック バックパック スリムリュック usb-ポート 盗難防止 薄型 ブラック
¥ 7634
エスモード ファクタスオム ビジネスバッグ メンズ レディース B4 A4対応 軽量 撥水 ブラック×ブラウン
¥ 7634
イーサプライ 3WAYビジネスバッグ 雨に強い耐水 止水ファスナー シンプルデザイン 通勤＆出張 EZ2-BAG175WP
¥ 7634
ZINZ超薄 拡張可能 パソコンバックパック 15.6 インチ ビジネスリュック 防水 USB 充電ポート 盗難防止 PC バックパック 人
¥ 7634
Muzee MR1611スクエアバックパック ビジネスリュック 薄型 メンズ 軽量リュック トラベルバッグ 15.6インチラップトップ デイ
¥ 7634
[イザック] リュック ナイロン A4リュック Sサイズ レディース 2001215 グリーン (80)
¥ 7634
Whatnaフラップ ショルダーバッグ メンズ パスワードロックボタング付 9.7インチIPAD収納可 大容量 盗難防止 革 ビジネス 通勤
¥ 7634
フットマーク ワークリュック ブラック 404202
¥ 7634
イーサプライ 3WAYビジネスバッグ 雨に強い耐水 止水ファスナー シンプルデザイン 通勤＆出張 EZ2-BAG175WP
¥ 7634
[イシュタル] 3ウェイビジネスバッグ メイル A4収納 撥水素材 メンズ ブラック
¥ 7633
ヘッド Pro Backpack 30L LNLL
¥ 7633
ABIBA リュック リュックサック ビジネスリュック メンズ 大容量 スクエアリュック ブラック 靴収納 高校生 通学 通学リュック 中学
¥ 7633
落札価格7634円
600 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！