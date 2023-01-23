『FANDARE 多機能 リュック ビジネス メンズ 3way バックパック おしゃれ 180度開閉 靴入れ レインカバー付き 盗難防止 人気【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 00時 12分に出品され03月25日 00時 12分に終了予定です。即決価格は7,634円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

FANDARE 多機能 リュック ビジネス メンズ 3way バックパック おしゃれ 180度開閉 靴入れ レインカバー付き 盗難防止 人気



【商品説明】

・【サイズ】長さ：28CM、幅：18CM、高さ：48CM。衝撃防止するため、インナーに15.6インチのノートパソコンとタブレット専用ポケットを設けられています。盗難防止のため、背中に寄り添うポケットが設けられて、貴重品はここにしまっておけば安心です。A4サイズの資料及び本を収納可能、一泊二日程度の荷物くらいなら余裕を持って入れることができます。

・【便利なデザイン】収納の開き方は、寝かせた状態で最大180度まで。使い勝手がとても良いです。衣類とシューズインスペースがあります。独立したポケットにシューズを入れるように設計いたしました。シューズを分けて収納できるので、運動後の臭いも気にならず、ほかの



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 39.40 cm

奥行 : 53.60 cm

重量 : 1.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ FANDARE

多機能

リュック

ビジネス

メンズ

3way

バックパック

おしゃれ

180度開閉

靴入れ

レインカバー付き

盗難防止

人気