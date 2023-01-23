『FIFINE コンデンサーマイクキット RGBライティング カーディオイド指向性 プラグ＆プレイ パソコン/プレステマイク USB-C→US【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 16時 44分に出品され03月06日 16時 44分に終了予定です。即決価格は7,634円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FIFINE コンデンサーマイクキット RGBライティング カーディオイド指向性 プラグ＆プレイ パソコン/プレステマイク USB-C→USB-Aケーブル付き ワンタッチミュート PCのWindows MacOS PS4/PS5対応 AmpliGame A6TW マイクロホンキット
【商品説明】
・【メッシュポップガード付属】ポップ音・息吹音・ヒス音などの気流声を有効的にブロックできるのメッシュ式ポップガードがパッケージに付属、マイクの最優収音範囲を完璧に防御できます。三脚スタンド・ショックマウント・ポップガードは一体化として、マイクの使用プロセスに全般的な保護を提供します。
・【独特なRGBライティング】FIFINE AmpliGameのRGBライティングは高級のゲーミング没入感と独特なパーソナリティを
CMR-X0B4SBG839
【サイズ】
高さ : 11.10 cm
横幅 : 15.90 cm
奥行 : 42.20 cm
重量 : 990.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7634円
60 入札履歴
終了
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