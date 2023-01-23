『AQA(エーキューエー) ウェットスーツ メンズ 長袖 ウエットスーツ UVウエットトップジップ ロング2 KW-4614 ブラック×マット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 14時 06分に出品され03月29日 14時 06分に終了予定です。即決価格は7,634円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AQA(エーキューエー) ウェットスーツ メンズ 長袖 ウエットスーツ UVウエットトップジップ ロング2 KW-4614 ブラック×マット
【商品説明】
・3Lサイズ: 身長175~185cm， チェスト108~116cm
・LLサイズ: 身長175~185cm， チェスト104~112cm
・Lサイズ: 身長175~185cm， チェスト96~104cm
・Mサイズ: 身長165~175cm， チェスト88~96cm
・サイズレンジ: M， L， LL， 3L
・仕様: 1mmノーマルジャージ×UVカットストレッチ生地
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 43.00 cm
奥行 : 68.00 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7634円
841 入札履歴
終了
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