『Anberotta コスメボックス メイクボックス収納 化粧品収納ケース 透明 卓上マルチ収納 引き出し 小物入れ 大容量 J60 (パープル/タイプ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 14時 23分に出品され03月24日 14時 23分に終了予定です。即決価格は7,633円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 クリアカラーの繊細なデザインが綺麗な化粧品収納チェストボックスです。スキンケア製品、口紅、マニキュア、アイライナー、ネイルカラー、メイクブラシ、チーク、アイブロウ、スティックファンデーション、美容グッズ、ネックレスや指輪など、その他いろいろな小物、コスメ用品を収納できます。

上段と下段の２つの部分で構成されているので、セットでの使用は勿論、分けて使用することも出来ます。細長いリップ・アイライナー・マスカラ等を立てて収納、下段チェストにはファンデーション・アイシャドー・パウダー・クリーム・マスクなどの化粧品、さらに腕時計・ジュエリー・シュシュなども入ります！

軽量で持ち運びも簡単。洗える素材で汚れても簡単にお掃除できます。省スペース設計で洗面台横等にも置けます。

ダイアモンドパターンのカラースケルトンがキュート。女子が好きなデザインで、プレゼントにも喜ばれます。

サイズ：24cm×14cm×19cm 材質：PS（ポリスチレン）