『ONE PIECE Log Collection”KATAKURI” [DVD]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 13時 08分に出品され03月14日 13時 08分に終了予定です。即決価格は7,633円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:DVD アニメテレビアニメ 発売日:2021/07/30 販売元:エイベックス・ピクチャーズ 登録日:2021/03/22 田中真弓 ワンピースログコレクションカタクリ ONE PIECE 東映アニメーション制作作品 アニメONE PIECE／ワンピースシリーズ ONE PIECE Log Collection 6202203180549 アニメーション 特典:抽選キャンペーン応募ハガキ（期限有）／オリジナルランチクロス（以上2点、初回生産分のみ特典）／特製スリーブ仕様／解説ブックレット 解説:海賊王を目指す少年ルフィとその仲間たちの冒険の物語を描いた、尾田栄一郎原作のアクション・アドベンチャー!ホールケーキアイランド編完結!舞台はレヴェリーへ!“ひとつなぎの大秘宝”を巡る海洋冒険ロマン!第850〜863話収録。
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落札価格7633円
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終了
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