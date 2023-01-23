『ONE PIECE Log Collection”KATAKURI” [DVD]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 13時 08分に出品され03月14日 13時 08分に終了予定です。即決価格は7,633円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 種別:DVD アニメテレビアニメ 発売日:2021/07/30 販売元:エイベックス・ピクチャーズ 登録日:2021/03/22 田中真弓 ワンピースログコレクションカタクリ ONE PIECE 東映アニメーション制作作品 アニメONE PIECE／ワンピースシリーズ ONE PIECE Log Collection 6202203180549 アニメーション 特典:抽選キャンペーン応募ハガキ（期限有）／オリジナルランチクロス（以上2点、初回生産分のみ特典）／特製スリーブ仕様／解説ブックレット 解説:海賊王を目指す少年ルフィとその仲間たちの冒険の物語を描いた、尾田栄一郎原作のアクション・アドベンチャー!ホールケーキアイランド編完結!舞台はレヴェリーへ!“ひとつなぎの大秘宝”を巡る海洋冒険ロマン!第850〜863話収録。