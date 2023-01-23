『ユーパワー 写真たて・フォトフレーム アンティークバニラ (外寸)W59.5×H49.5×D3.5cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 47分に出品され03月28日 04時 47分に終了予定です。即決価格は7,633円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ユーパワー 写真たて・フォトフレーム アンティークバニラ (外寸)W59.5×H49.5×D3.5cm
【商品説明】
・サイズ:(外寸)W59.5×H49.5×D3.5cm
・壁掛用(縦横両用)、フォトサイズ:キャビネサイズ(127×178mm)1枚、ポストカードサイズ(105×150mm)5枚、ミニサイズ(65×90mm)4枚
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 51.00 cm
奥行 : 61.50 cm
重量 : 2.35 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7633円
303 入札履歴
終了
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