『[イシュタル] 3ウェイビジネスバッグ メイル A4収納 撥水素材 メンズ ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 12時 43分に出品され03月28日 12時 43分に終了予定です。即決価格は7,633円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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タテ29cmxヨコ43cmxマチ9cm

ポケットの数:4(外側2/内側2)

重量:790g

持ち手の全長:17.5cm

ショルダーストラップ付き(全長130cm)

ファスナーでマチの調節可能(開けると4cm広がる)

カテゴリ ファッション

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