『OZONE 有線光学式ゲーミングマウス Neon M50 WHITE OZNEONM50W【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 03時 17分に出品され04月17日 03時 17分に終了予定です。即決価格は7,633円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OZONE 有線光学式ゲーミングマウス Neon M50 WHITE OZNEONM50W



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 16.50 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。