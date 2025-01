バック トロンボーン マウスピース 5GS 銀メッキ仕上げ (細管用)【2024年最新】

商品情報

【商品名】

バック トロンボーン マウスピース 5GS 銀メッキ仕上げ (細管用)



【商品説明】

・No.5 と特徴は似ているが、より大きなG スロートとNo.420(暗め)バックボアを持つ。

・カップの深さ M (普通)

・リムの厚さ MW (中位)。やや平たい。

・直径 25.5mm



【サイズ】

高さ : 3.81 cm

横幅 : 4.06 cm

奥行 : 8.38 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。