プーマ フットサルシューズ インドア メンズ フューチャーアルティメット IT 107365-01 PUMA【お歳暮】

商品情報

カラー:01(WH/RD)

サイズ:25.0〜28.0cm

重さ(g): 270g(27.0cm)

素材:合成樹脂(ポリウレタン)+合成繊維

原産国:ベトナム

特徴:

・リサイクル素材使用/アッパーに20%以上リサイクル素材を使用し、よりよい未来に一歩近づく取り組みをしています

・FUZIONFIT360 upper combines engineered dual mesh、stretchy knit and supplemental PWRTAPE support

・Engineered 3D textures at key contact zones are optimized to enhance ball grip and control for dribbling、passing and finishing

・超軽量のPebaベース素材が、優れた着心地を実現

・Mid boot

・シューレース

・FUZIONFIT360のアッパーにPWRTAPEを採用

・マイクロパフォレーテッドヒールパッドは、かかとを固定し、快適な履き心地を保ちます

・室内履きに最適





