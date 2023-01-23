HAIHUANG 脱毛器 冷感脱毛器 vio対応 5段階調節 99万発 光美容器 光脱毛器 メンズ レディース 男女兼用 冷却機能付き 全身【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

HAIHUANG 脱毛器 冷感脱毛器 vio対応 5段階調節 99万発 光美容器 光脱毛器 メンズ レディース 男女兼用 冷却機能付き 全身



【商品説明】

・PSE安全認証取得済み：我が社の脱毛器は日本市場に対応して、日本電気法律に該当したPSE認証が取得しました。そして、真剣に日本語説明書を書いて日本の購入者に使用体験を保ちます。

・冷感機能つき：お肌を冷却しながらフラッシュさせることができ、お肌にやさしい。冷感機能は脱毛した皮膚の灼熱感を緩めります。やさしく毛の再生を抑えます。ムダ毛処理中、サファイアは皮膚と接触する時に表皮を冷却し、無痛ムダ毛処理するを実現することができます。剃刀するとき快適な冷感ムダ毛を処理実現できる。

・３モード5段階調整：本製品は手動と自動モードを選択できます。手動モードは小さい範囲を適用、全身使用時、自動モードは最適です。



【サイズ】

高さ : 8.70 cm

横幅 : 20.40 cm

奥行 : 23.60 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。