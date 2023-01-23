『HAIHUANG 脱毛器 冷感脱毛器 vio対応 5段階調節 99万発 光美容器 光脱毛器 メンズ レディース 男女兼用 冷却機能付き 全身【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 14時 18分に出品され04月15日 14時 18分に終了予定です。即決価格は7,632円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HAIHUANG 脱毛器 冷感脱毛器 vio対応 5段階調節 99万発 光美容器 光脱毛器 メンズ レディース 男女兼用 冷却機能付き 全身
【商品説明】
・PSE安全認証取得済み：我が社の脱毛器は日本市場に対応して、日本電気法律に該当したPSE認証が取得しました。そして、真剣に日本語説明書を書いて日本の購入者に使用体験を保ちます。
・冷感機能つき：お肌を冷却しながらフラッシュさせることができ、お肌にやさしい。冷感機能は脱毛した皮膚の灼熱感を緩めります。やさしく毛の再生を抑えます。ムダ毛処理中、サファイアは皮膚と接触する時に表皮を冷却し、無痛ムダ毛処理するを実現することができます。剃刀するとき快適な冷感ムダ毛を処理実現できる。
・３モード5段階調整：本製品は手動と自動モードを選択できます。手動モードは小さい範囲を適用、全身使用時、自動モードは最適です。
【サイズ】
高さ : 8.70 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 23.60 cm
重量 : 770.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7632円
82 入札履歴
終了
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