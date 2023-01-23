『不二貿易 木製パラソル 幅193×奥行193×高さ222? ブラウン ガーデン 天然木 直径210cm 60160【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 02時 13分に出品され03月16日 02時 13分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
不二貿易 木製パラソル 幅193×奥行193×高さ222? ブラウン ガーデン 天然木 直径210cm 60160
【商品説明】
・※パラソルベースは付属しておりません。別途お買い求めください。
・お庭に日陰を作り、お庭での時間を快適に過ごせるガーデンパラソル。
・サイズ:幅193×奥行193×高さ222cm、支柱径:35?
・原産国:中国
・本体重量:5?
・素材・材質:ポリエステル/天然木
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 118.00 cm
重量 : 6.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7631円
325 入札履歴
終了
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