『COVENT GARDEN ギルド・フラワーポット M QJ-25【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 09時 42分に出品され03月10日 09時 42分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

COVENT GARDEN ギルド・フラワーポット M QJ-25



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 26.80 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 6.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。