『レムノス 掛け時計 ドットクロック アナログ 白 Dot Clock KK15-13 WH Lemnos【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 21時 19分に出品され03月23日 21時 19分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レムノス 掛け時計 ドットクロック アナログ 白 Dot Clock KK15-13 WH Lemnos



【商品説明】

・遠くからでも近くからでも見やすい壁掛け時計



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 37.20 cm

奥行 : 37.20 cm

重量 : 1.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。