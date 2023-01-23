『五徳真鋳15ｃｍ、十能全32ｃｍ、トング１、セット販売こくさんくぬぎ４００Ｇづけ（ひばちびひん）備長炭５００ｇ付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 17時 51分に出品され03月17日 17時 51分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 五徳真鋳15ｃｍ十能全32ｃｍトング１セット