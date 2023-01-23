着物 (きもの) 収納 和装 ケース バッグ 日本製 (紺)【お歳暮】

商品情報

【商品名】

着物 (きもの) 収納 和装 ケース バッグ 日本製 (紺)



【商品説明】

・お稽古事やお仕事、結婚式でお着物をお召になる方はもちろん着付け教室に通うのにも便利です。

・たっぷり収納でき、どんな装いにも合わせやすいシンプルな日本製( 国産 ) の着物(きもの)収納 バッグです。

・メイン素材: ポリエステル(表地は格子状の折柄)

・実用的な着物バッグ。

・色：紺色 高さ：47cm×幅：38cm×マチ：11cm



【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 39.20 cm

奥行 : 56.60 cm

重量 : 1.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。