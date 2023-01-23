『着物 (きもの) 収納 和装 ケース バッグ 日本製 (紺)【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 21時 19分に出品され03月29日 21時 19分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
着物 (きもの) 収納 和装 ケース バッグ 日本製 (紺)
【商品説明】
・お稽古事やお仕事、結婚式でお着物をお召になる方はもちろん着付け教室に通うのにも便利です。
・たっぷり収納でき、どんな装いにも合わせやすいシンプルな日本製( 国産 ) の着物(きもの)収納 バッグです。
・メイン素材: ポリエステル(表地は格子状の折柄)
・実用的な着物バッグ。
・色：紺色 高さ：47cm×幅：38cm×マチ：11cm
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 39.20 cm
奥行 : 56.60 cm
重量 : 1.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7631円
521 入札履歴
終了
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