『高級メタルケース Apple Watch 8 7 45mm 6 44mmバンド カバー付き 高耐久 頑丈なケース シリコンストラップ 男性用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 01時 42分に出品され05月05日 01時 42分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

高級メタルケース Apple Watch 8 7 45mm 6 44mmバンド カバー付き 高耐久 頑丈なケース シリコンストラップ 男性用 iWatch 6 5 4 SE 44mmフル保護カバー (ブラック - ローズゴールド)



【商品説明】

・【互換性】ラグジュアリーケース44mm/45mmは、Apple Watch Series 8 7 6 SE 5 4 [44mm/45mm]にのみ対応。 ?? Apple Watch Ultr



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 11.00 cm

重量 : 330.0 g



※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※サイズ・カラーなどのご希望がある場合は、ご注文前に「この商品について問い合わせ」ボタンを押してお問合せくださいませ。

※他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございますのでご了承ください。その際は、別途ご連絡させていただきます。



セラーコード：X0BWTNLDV5