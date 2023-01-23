『ロイヤルカナン 犬 ミニ アダルト 8＋ 8kg 小型犬 旧 ミニ マチュア +8 8歳以上の高齢犬用 ドッグフード フード 犬用 犬【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 01時 14分に出品され03月24日 01時 14分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 対象犬種：小型犬向け（10kg以下）

対象年齢：8歳以上

内容量：8kg

原材料：とうもろこし、米、家禽*ミート、動物性脂肪、コーングルテン、とうもろこし粉、植物性分離タンパク**、加水分解動物性タンパク、ビートパルプ、大豆油、酵母、魚油、フラクトオリゴ糖、ルリチシャ油、緑茶・ブドウ抽出物（ポリフェノール源）、マリーゴールド抽出物（ルテイン源）、アミノ酸類、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類、ビタミン類、保存料、酸化防止剤

*鶏、七面鳥**超高消化性タンパク

成分（保証分析値）：たんぱく質25.0％以上、脂質14.0％以上、水分10.5％以下、食物繊維7.4％

ビタミン（1kg中）：A24，000IU、D31，000IU、E600mg

カロリー含有量（代謝エネルギー）：401kcal/100g



※リニューアルがある場合、パッケージとサイトに掲載されている情報の一部が異なる場合がございます。

※こちらの商品のパッケージは、現在英語表記となっております。

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メーカー名：ロイヤルカナン ジャポン

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