『Levis リーバイスサイフ 16128167-01、71228167-01黒 長財布【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 34分に出品され03月30日 16時 34分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Levis リーバイスサイフ 16128167-01、71228167-01黒 長財布



【商品説明】

・チェーン付き

・メイン素材: レザー

・リーバイスサイフ

・中国製

・本革財布

・素材構成: 100% 天然皮革， 100% 牛革， 長財布

・長財布



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ Levis

リーバイスサイフ

16128167-01、71228167-01黒

長財布