『Levis リーバイスサイフ 16128167-01、71228167-01黒 長財布【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 34分に出品され03月30日 16時 34分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Levis リーバイスサイフ 16128167-01、71228167-01黒 長財布
【商品説明】
・チェーン付き
・メイン素材: レザー
・リーバイスサイフ
・中国製
・本革財布
・素材構成: 100% 天然皮革， 100% 牛革， 長財布
・長財布
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7631円
37 入札履歴
終了
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