『10個セット サンワサプライ USB2.0TypeC-Aケーブル KU-CA05K KU-CA05KX10【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 15時 21分に出品され04月06日 15時 21分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 USBタイプCのUSB2.0ケーブル0.5mブラックUSB認証取得品