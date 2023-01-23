『10個セット サンワサプライ USB2.0TypeC-Aケーブル KU-CA05K KU-CA05KX10【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 15時 21分に出品され04月06日 15時 21分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
USBタイプCのUSB2.0ケーブル0.5mブラックUSB認証取得品
【5個セット】エレコム ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m シルバー U2C-APCL10SVX5
¥ 7630
【5個セット】エレコム ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m パープル U2C-APCL10PUX5
¥ 7630
【5個セット】エレコム ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m ピンク U2C-APCL10PNX5
¥ 7630
【5個セット】エレコム ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m グリーン U2C-APCL10GNX5
¥ 7630
【5個セット】エレコム ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m オレンジ U2C-APCL10DRX5
¥ 7630
【5個セット】エレコム ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m ブルー U2C-APCL10BUX5
¥ 7630
【5個セット】エレコム iPhoneケーブル iPadケーブル 抗菌 L型コネクタ タイプC PD対応 充電 データ転送 2m ホワイト MPA-CLL20WHX5
¥ 7630
☆10個セットサンワサプライ ツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル KB-STPTS-02BLX10
¥ 7630
住友電工 Thunderbolt3 ケーブル (認証済 Active 40Gbps 黒) USB Type-C ケーブル (2.0m)
¥ 7630
遠藤工業 スプリングバランサー EW-3 1台入り
¥ 7630
ATOTO USB延長ケーブル AC-USBC02D S8 Lite、A6 Performanceのみ（F7、SA102、S8 SD、S8 PM、S8 PR、S8 UL、S8 UP、S8 Gen 1は非対応。）
¥ 7630
StarTech.com ハイスピードHDMIケーブル/10m/HDMI 2.0/アクティブケーブル/CL2規格 埋め込み型配線に対応/4K
¥ 7629
USB 延長ケーブル 10M， USB 3.0 光ファイバー ケーブル 5Gbps高速データ転送 USB3.0 延長ケーブル aオス-aメス
¥ 7629
ラックス オーディオグレードUSBケーブル1.5mAタイプ⇔BタイプラックスマンLUXMAN JPU-150
¥ 7627
ラックス USBケーブル1.5mAタイプとBタイプラックスマンLUXMAN JPU-150
¥ 7624
AI-DVIP/DVIP-S10 AI シングルリンク長尺ケーブル AI-DVIP/DVIP-S10 (長さ：10m)
¥ 7623
ミヨシ イーサネット対応ハイスピード巻取りHDMIケーブル マイクロコネクタ 1.2m ブラック HDM-HERD12/BK
¥ 7623
J5 create USB3.0 to HDMI slim display adapter JUA355
¥ 7623
落札価格7631円
972 入札履歴
終了
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