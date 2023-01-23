『トーシン(Toshin) シャワーヘッド AngelAir Microbubble-EJ クロムメッキ 8×6×21.5cm TH-008-【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 03時 22分に出品され03月23日 03時 22分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トーシン(Toshin) シャワーヘッド AngelAir Microbubble-EJ クロムメッキ 8×6×21.5cm TH-008-
【商品説明】
・優しさと美しさを兼ね備えたシャワーヘッド
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 20.80 cm
奥行 : 28.20 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7631円
612 入札履歴
終了
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