『トーシン(Toshin) シャワーヘッド AngelAir Microbubble-EJ クロムメッキ 8×6×21.5cm TH-008-【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 03時 22分に出品され03月23日 03時 22分に終了予定です。即決価格は7,631円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トーシン(Toshin) シャワーヘッド AngelAir Microbubble-EJ クロムメッキ 8×6×21.5cm TH-008-



【商品説明】

・優しさと美しさを兼ね備えたシャワーヘッド



【サイズ】

高さ : 9.20 cm

横幅 : 20.80 cm

奥行 : 28.20 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。