『天然 ガーネット ネックレス レディース 天然石 1月 誕生石 ブランド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 01時 51分に出品され03月25日 01時 51分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
1月の誕生石、天然のガーネットを贅沢に使った大粒のネックレス。
1カラット 天然ガーネット (6mm x 6mm)
総カラット数：1カラット (合計 1粒)
金属の素材：シルバー925 刻印入り
チェーン：45cm あずきチェーン (カニカン)
付属品：ジュエリーボックス・品質保証カード・手さげバッグ
# 赤 一粒 シンプル
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落札価格7630円
138 入札履歴
終了
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