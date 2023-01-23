『送料無料 J.HARRISON ジョンハリソン メンズ 自動巻き 腕時計 ラウンド 日常生活防水 スケルトンバック マルチファンクション jh-033pb【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 05分に出品され03月11日 22時 05分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明



時計職人の名人 ジョン・ハリソン（John Harrison) イギリスの時計製作者である。



渡洋航海に必要とされる経度の測定が 可能な精度をもった機械式時計（クロノメーター )を初めて製作しました。



ジョン・ハリソン氏のクロノメーター発明により経度を測れるようになり正確な海図・世界地図が作られ世界のあちこちで様々な地理的発見あらたな交易がなされた。



時計の業界に於いても飛躍的に正確な計時が可能になりました。







サイズ

文字盤／直径(約)45mm

ケース／(約)縦54×横49×厚さ17mm

腕周り／最大(約)210mm

(※最小(約)160mmまで調節可)

重量：(約)119g

材質：

ケース／ステンレススチール

ベルト／皮ベルト

ガラス／ミネラルガラス

スペック：

自動巻き

日常生活防水

スケルトンバック

マルチファンクション

(9時位置：曜日表示、3時位置：月表示)

日付表示(12時位置)

箱保証書付属

当店1年保証

商品カテゴリ YAMAGUCHI TRADING その他のブランド ジョンハリソン ファッション 腕時計、アクセサリー メンズ腕時計 腕時計

JANコード/ISBNコード 4582263142407

商品コード jh-033pb

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ 送料無料

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