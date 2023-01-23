『カシオ Gショック メンズ アナデジ ブラック AW-590-1A 腕時計 クリスマス プレゼント【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 23時 10分に出品され03月07日 23時 10分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらは、Gショック（ジーショック GSHOCK G-SHOCK)アナログデジタルのコンビネーションモデルです。

メタルベゼルにはスタイリッシュなシルバーを採用。

落下時に衝撃が直接伝わらないボタン構造。

クールでスタイリッシュなカラーリングデザイン。

G-SHOCKのタフネスをストレートに受け継いだモデルです。



※こちらの商品は時間合わせをせず、入荷したままの状態で発送しております。予めご了承ください。



状態：新品

型番：AW-590-1A



ムーブメント：クオーツ（電池式）



機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト



ケース

材質：樹脂

幅(H×W)：52mm×46.4mm

防水性：20気圧防水

クリスタル：無機ガラス

厚さ：14.9mm

本体重量：57.2g



文字盤（デジタルアナログ）



ストラップ

素材：樹脂

色：ブラック

腕周り(約)：最長21.5cm

クラスプ：ピンバックル



付属品：説明書兼保証書 （英字）、CASIO専用BOX

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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