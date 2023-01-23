『カシオ Gショック メンズ アナデジ ブラック AW-590-1A 腕時計 クリスマス プレゼント【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 23時 10分に出品され03月07日 23時 10分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
こちらは、Gショック（ジーショック GSHOCK G-SHOCK)アナログデジタルのコンビネーションモデルです。
メタルベゼルにはスタイリッシュなシルバーを採用。
落下時に衝撃が直接伝わらないボタン構造。
クールでスタイリッシュなカラーリングデザイン。
G-SHOCKのタフネスをストレートに受け継いだモデルです。
※こちらの商品は時間合わせをせず、入荷したままの状態で発送しております。予めご了承ください。
状態：新品
型番：AW-590-1A
ムーブメント：クオーツ（電池式）
機能：ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDライト
ケース
材質：樹脂
幅(H×W)：52mm×46.4mm
防水性：20気圧防水
クリスタル：無機ガラス
厚さ：14.9mm
本体重量：57.2g
文字盤（デジタルアナログ）
ストラップ
素材：樹脂
色：ブラック
腕周り(約)：最長21.5cm
クラスプ：ピンバックル
付属品：説明書兼保証書 （英字）、CASIO専用BOX
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落札価格7630円
370 入札履歴
終了
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