『トリーバーチ TORY BURCH ブレスレット ミラー スライダー レザー ニッケルフリー ブレスレット 144706 0210【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 08時 41分に出品され04月02日 08時 41分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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トリーバーチ ブレスレット ミラー スライダー レザー ニッケルフリー
|TORY BURCH
|トリーバーチ ブレスレット ミラー スライダー レザー ニッケルフリー
|「MILLER(ミラー)」スライダー ブレスレット
アイコニックな "ダブルTロゴ" が印象的にあしらわれた、ベストセラーコレクション「MILLER」。本作はレトロなフレンドシップ ブレスレットにインスパイアされたレザーブレスレット。調節可能なスライダー仕様、ニッケルフリー。気取らないカジュアルさが魅力のひと品。
|BRAND
|トリーバーチ TORY BURCH
|品番
|144706 0210
|素材
|レザー×真鍮
|サイズ
|カラー
|
|生産国
|チャイナ
|付属
|ブランド保存袋付き
商品カテゴリ
商品コード
1447060210
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落札価格7630円
3 入札履歴
終了
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