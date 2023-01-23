『トリーバーチ TORY BURCH ブレスレット ミラー スライダー レザー ニッケルフリー ブレスレット 144706 0210【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 08時 41分に出品され04月02日 08時 41分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 トリーバーチ ブレスレット ミラー スライダー レザー ニッケルフリー TORY BURCH トリーバーチ ブレスレット ミラー スライダー レザー ニッケルフリー 「MILLER(ミラー)」スライダー ブレスレット

アイコニックな "ダブルTロゴ" が印象的にあしらわれた、ベストセラーコレクション「MILLER」。本作はレトロなフレンドシップ ブレスレットにインスパイアされたレザーブレスレット。調節可能なスライダー仕様、ニッケルフリー。気取らないカジュアルさが魅力のひと品。 BRAND トリーバーチ TORY BURCH 品番 144706 0210 素材 レザー×真鍮 サイズ モチーフ 腕周り 1.5×1.5cm 6〜22cm カラー CODE カラー 金具色 色系統 709 TORY GOLD/IVORY ゴールド ゴールド×アイボリー 720 TORY GOLD/BLACK ゴールド ゴールド×ブラック 300 TORY SILVER/WHEATGRASS シルバー グリーン系 生産国 チャイナ 付属 ブランド保存袋付き 商品サイズは当店スタッフが手作業で計測しておりますので、若干の誤差が生じる場合がございます。

掲載写真は撮影や端末の環境により、実物と異なって見える場合がございます。

また、並行輸入商品の為、一部付属品がつかない場合がございます。

予めご了承の上、お買い求め頂きますようお願いいたします。 商品カテゴリ アメイジング サーカス BRAND T トリーバーチ/Tory Burch トリーバーチ/TORY BURCH アクセサリー ファッション 腕時計、アクセサリー レディースアクセサリー ブレスレット

商品コード 1447060210

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ トリーバーチ

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ニッケルフリー

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144706

0210