ピルケース ネックレス ペンダント 純チタン MARE マーレ 薬入れ ハート デザイン【年末の贈り物】

商品情報

送料無料・消費税込 男女兼用オシャレなピルケース



高級素材である、純チタン（TITANIUM)にイオンプレートを施したピルケース。お肌の敏感な方や金属アレルギーの方も安心してお使いいただけます。



※チェーンは真ちゅうロジウム仕上げ製ですので別売りのプラチナチェーンなどをおススメします。



大事な薬や写真、秘密の小物も入り、マグネットでしっかりふたが閉まるので安心

大きさは約29×34×7mm・中の空間約20×19×4mm

トップ部分は約18g



チェーンの長さは約60cmとゆったりつけていただけるので男性の方にもおススメ!!



アルミニウムと同程度に軽く、丈夫でさびにくい純チタン製でこのお値段は大変お買い得です