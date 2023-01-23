『NexiGo Air T2 超薄型ワイヤレスイヤホン、Qualcomm QCC3040， Bluetooth 5.2， 4マイクCVC 8.0 ノイズキャンセリングでクリアな通話、aptX、28時間プレイタイム、【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 00時 38分に出品され04月11日 00時 38分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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日本語名
NexiGo Air T2 超薄型ワイヤレスイヤホン、Qualcomm QCC3040， Bluetooth 5.2， 4マイクCVC 8.0 ノイズキャンセリングでクリアな通話、aptX、28時間プレイタイム、USB-C、IPX5防水、 ブラック
英語名
NexiGo Air T2 Ultra-Thin Wireless Earbuds， Qualcomm QCC3040， Bluetooth 5.2， 4-Mic CVC 8.0 Noise Cancelling for Clear Calls， aptX， 28H Playtime， USB-C， IPX5 Waterproof， Black
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落札価格7630円
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終了
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