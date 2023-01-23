『Special Edition Chinese Barbie【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 06時 30分に出品され03月31日 06時 30分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7630円
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