『サラバンド SARABANDE ヒールアップタイプ 7772 DBR (ダークブラウン/43)【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 14時 43分に出品され03月31日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サラバンド SARABANDE ヒールアップタイプ 7772 DBR (ダークブラウン/43)
【商品説明】
・ソール素材または裏地: 合成底
・ヒールのタイプ: ブロックヒール
・ヒールの高さ: 4.5 cm
・メイン素材: スエード
・耐水性能なし
・表地: レザー
・靴幅: 3E
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 19.40 cm
奥行 : 33.80 cm
重量 : 1.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7630円
53 入札履歴
終了
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