『サラバンド SARABANDE ヒールアップタイプ 7772 DBR (ダークブラウン/43)【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 14時 43分に出品され03月31日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在53件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サラバンド SARABANDE ヒールアップタイプ 7772 DBR (ダークブラウン/43)



【商品説明】

・ソール素材または裏地: 合成底

・ヒールのタイプ: ブロックヒール

・ヒールの高さ: 4.5 cm

・メイン素材: スエード

・耐水性能なし

・表地: レザー

・靴幅: 3E



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 19.40 cm

奥行 : 33.80 cm

重量 : 1.24 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ サラバンド

SARABANDE

ヒールアップタイプ

7772

DBR

(ダークブラウン/43)