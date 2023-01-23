『ニュイ サン ジョルジュ 2021年 オレリアン ヴェルデ（赤ワイン ブルゴーニュ）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月26日 05時 47分に出品され04月26日 05時 47分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 砂混じりの粘土石灰土壌に植わるピノノワールを醸し後ステンレ

スタンクで発酵、228Lの樫樽に移しマロラクティック発酵を経て熟

成しました。淡いガーネット色、イチゴジャムやさくらんぼ、クランベ

リー、バラのアロマ、バランスのよいタンニンとしっかりした旨味に

上品なタンニンが溶け込んだ、しっかりと味わい深く長いアフター

を楽しめます。



【タイプ】赤・ミディアムボディ

【産地】フランス/ブルゴーニュ

【品種】ピノ・ノワール

【内容量】750ml