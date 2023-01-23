『ニュイ サン ジョルジュ 2021年 オレリアン ヴェルデ（赤ワイン ブルゴーニュ）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月26日 05時 47分に出品され04月26日 05時 47分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在879件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
砂混じりの粘土石灰土壌に植わるピノノワールを醸し後ステンレ
スタンクで発酵、228Lの樫樽に移しマロラクティック発酵を経て熟
成しました。淡いガーネット色、イチゴジャムやさくらんぼ、クランベ
リー、バラのアロマ、バランスのよいタンニンとしっかりした旨味に
上品なタンニンが溶け込んだ、しっかりと味わい深く長いアフター
を楽しめます。
【タイプ】赤・ミディアムボディ
【産地】フランス/ブルゴーニュ
【品種】ピノ・ノワール
【内容量】750ml
リュリー 1er モンパレ ブラン 2019年 ヴィレーヌ（白ワイン ブルゴーニュ）
¥ 7630
リュリー 1er グレジニー ブラン 2019年 ヴィレーヌ（白ワイン ブルゴーニュ）
¥ 7630
赤ワイン ジャンテ パンショ ジュヴレ シャンベルタン ヴィエイユ ヴィーニュ 2020 750ml 赤 wine
¥ 7630
1987 白 ワイン コトー デュ レイヨン コサージュ 木箱包装 メッセージカード 無料で付いてます 1987年 生まれ年 甘口 フランス ロワール産 wine
¥ 7630
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¥ 7630
落札価格7630円
879 入札履歴
終了
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