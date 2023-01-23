『新品未開封 国内正規品 フィリップス 5000シリーズ 電気シェーバー S5588/25【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 15時 43分に出品され04月22日 15時 43分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 新品未開封 国内正規品

電気シェーバー・45枚スティールプレシジョン刃・360-Dフレックスヘッド

S5588/25

JAN: 8710103942283



「付属品」

シェーバー本体

取扱説明書

グローバル保証書

延長保証リーフレット

充電アダプタ

ライト付き充電スタンド

クリーニングブラシ