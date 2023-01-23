『訳あり アルビオン エクシア ブルーミング ウイークエンド 4回分【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 07時 55分に出品され03月27日 07時 55分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 週に一度のスペシャルケアで、真新しい美しさを感じさせる、なめらかさとハリのある肌にみちびくセットです。

【セット内容】

・エクシア ソフニングゴマージュ 5g×4個

・エクシア ジュレマスク 40ml×4枚



種別：スキンケアキット

外箱に少々傷みあり商品。ご了承の上、お買い求め下さい。