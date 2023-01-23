『ブラウン メンズ電気シェーバー シリーズ8 替刃 F/C83M シリーズ8 F/C83M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 20時 24分に出品され03月29日 20時 24分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在298件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ブラウン メンズ電気シェーバー シリーズ8 替刃 F/C83M シリーズ8 F/C83M



【商品説明】

・サイズ: 8.0cm×16.0cm×24.0cm



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 7.90 cm

奥行 : 15.90 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。