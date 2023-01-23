『カネソウ ステンレス製 舗装用見切材 直線用 幅75mm×長さ2025mm×高さ50mm 水抜き穴付 IS-H-50S【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 11時 36分に出品され03月05日 11時 36分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※お届け先が法人様または個人事業主様の場合は
会社名（商店名）をお知らせください。
お手数をおかけ致しますが、ご理解ご協力のほど、
宜しくお願い申し上げます。
カネソウ
ステンレス製 舗装用見切材 IS-H-50S
直線用 水抜き穴付
幅：75mm
長さ：2025mm
高さH：50mm
質量：2.3kg
材質：SUS304
・見切り部分に通水用の穴を設けることによって、通水および
排水がスムーズに行えます。
・連結部分は直線ジョイント金具(付属)で固定してください。
・コーナー部の連結部分はコーナージョイント金具(別売)で固定してください。
（商品画像に関して）
※画像は同じシリーズで同一画像を共通で使用している場合があるため
画像と実際の商品サイズが異なることがあります。
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落札価格7630円
49 入札履歴
終了
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