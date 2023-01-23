『オリジナルライオン No.7107【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 00時 53分に出品され03月29日 00時 53分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オリジナルライオン No.7107



【商品説明】

・本体サイズ:20cm

・直径22mmまで切断可能

・重さ:220g



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 9.60 cm

奥行 : 27.00 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。