『インコ 小鳥 バード トラベルキャリアー GABraden Lightweight Bird Carrier， Bird Travel Cage【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 21時 09分に出品され04月03日 21時 09分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【製品仕様】



※重さ: 約848 g

※パッケージサイズ: 約29 x 10 x 1 cm



※輸入品です。

※説明は英語表記になります。

※海外からの配送の為、納期に遅延が発生する場合がございます。







*GABraden Lightweight Bird Carrier， Bird Travel Cage