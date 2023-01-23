『インコ 小鳥 バード トラベルキャリアー GABraden Lightweight Bird Carrier， Bird Travel Cage【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 21時 09分に出品され04月03日 21時 09分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【製品仕様】
※重さ: 約848 g
※パッケージサイズ: 約29 x 10 x 1 cm
※輸入品です。
※説明は英語表記になります。
※海外からの配送の為、納期に遅延が発生する場合がございます。
*GABraden Lightweight Bird Carrier， Bird Travel Cage
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落札価格7630円
676 入札履歴
終了
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