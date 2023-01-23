『USカーハート ショックコントロール ドッグ リード CARHARTT SHOCK ABSORBING CONTROL LEASH 送料無料【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 06時 16分に出品され04月11日 06時 16分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

USカーハート リード

CARHARTT Jcarhartt SHOCK ABSORBING CONTROL LEASH

バンジー加工のゴム入りリード

日本未入荷なので目立つこと間違い無し！



【カラー】

Carhartt Brown



【サイズ】

ワンサイズ